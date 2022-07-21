Мэрия Кемерова анонсировала поставку автобусов на популярные маршруты

В социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая выразила недовольство недостаточным, по ее мнению, количеством транспорта, следующего из Рудничного района в Кировский. Жительница кузбасской столицы задалась вопросом о том, будут ли добавлены дополнительные единицы техники.

‒ В чем проблема добавить еще несколько автобусов в Рудничный район. А именно 67 автобус, маршрутка 40т (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ поинтересовалась горожанка.

На обращение отреагировали представители городской администрации. Они сообщили, что в отношении указанных кемеровчанкой маршрутов уже были проведены конкурсные процедуры и определен победитель.

‒ В настоящий момент перевозчик закупает автобусы большого и среднего класса вместимости, ‒ рассказали сотрудники кемеровской мэрии.

Специалисты отметили, что поставка новых единиц общественного транспорта запланирована на август-сентябрь.