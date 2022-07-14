Mercedes-Benz взорвался ночью в кемеровском дворе

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Минувшей ночью жители кемеровского двора на проспекте Октябрьском увидели взрыв элитной иномарки. Как оказалось, огонь перекинулся и на соседний автомобиль.

В ночь на четверг, 14 июля, во дворе на проспекте Октябрьский взорвался автомобиль, о чем очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте". Судя по видео, огонь полностью объял легковушку. Как уточнили AVOKADO в ГУ МЧС, повреждения получила и соседняя машина.


По данным огнеборцев, сигнал поступил в ведомство в 3:25, после чего на тушение отправились семь человек и две автоцистерны.

К прибытию открытым пламенем горел Mercedes-Benz 2013 года выпуска, была угроза распространения огня, – сказала собеседница.

В результате иномарка сгорела полностью, а у Lifan, что стоял по соседству, оплавились пластиковые элементы с левой стороны, лакокрасочное покрытие, крыло и дверь. Предварительно, ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. Огонь удалось ликвидировать в 3:33.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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