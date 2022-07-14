Mercedes-Benz взорвался ночью в кемеровском дворе

В ночь на четверг, 14 июля, во дворе на проспекте Октябрьский взорвался автомобиль, о чем очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте". Судя по видео, огонь полностью объял легковушку. Как уточнили AVOKADO в ГУ МЧС, повреждения получила и соседняя машина.

По данным огнеборцев, сигнал поступил в ведомство в 3:25, после чего на тушение отправились семь человек и две автоцистерны.

– К прибытию открытым пламенем горел Mercedes-Benz 2013 года выпуска, была угроза распространения огня, – сказала собеседница.

В результате иномарка сгорела полностью, а у Lifan, что стоял по соседству, оплавились пластиковые элементы с левой стороны, лакокрасочное покрытие, крыло и дверь. Предварительно, ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. Огонь удалось ликвидировать в 3:33.