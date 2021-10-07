Мэр высказался по поводу преобразования Новокузнецка в город-миллионник

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов прокомментировал идею по созданию на базе Новокузнецка города с численностью населения от миллиона человек.

В эфире программы "Утро с мэром" мэр Новокузнецка отметил, что уже обсудил идею создания города-миллионника с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Он отметил, что для реализации этой инициативы может потребоваться несколько лет, однако в конечном итоге такое преобразование даст "трамплин в будущее".

- Это работа планомерная, которая должна дать трамплин в будущее всей южной агломерации — не только Новокузнецку. Она должна по-новому начать развиваться, - рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам, предпосылки к созданию города-миллионника уже есть. В частности, речь идет об обновленное транспортной инфраструктуре и новом аэропорте. В дальнейшем предстоит возвести также различные социальные и медицинские объекты, обновить транспорт.


Напомним, вопрос о преобразовании Кемерова и Новокузнецка в города-миллионники поднимался в ходе встречи главы Кемеровской области Сергей Цивилева и президента России Владимира Путина.

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