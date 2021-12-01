Мэр сменился сразу в двух кузбасских городах

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Глава одного из городов Кемеровской области возглавил другой.

Накануне, 30 декабря, стало известно о том, что мэр Киселевска станет исполнять обязанности градоначальника Прокопьевска. Об этом чиновник рассказал в социальной сети.

‒ В связи с переходом на новую должность, я досрочно сложил свои полномочия главы города Киселевска. <...> С сегодняшнего дня я занимаю должность исполняющего обязанности главы города Прокопьевска, ‒ написал чиновник на своей странице в Instagram.

Напомним, что новым мэром Прокопьевска был в середине ноября избран Вячеслав Старченко, однако губернатор Кузбасса Сергей Цивилев снял его с должности за банкет во время траура.


Исполняющим обязанности главы Киселевска был назначен заместитель главы Киселевского городского округа Константин Коробкин. Об этом пишет РИА со ссылкой на источник.

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