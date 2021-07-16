Мэр Новокузнецка заявил о вспышке COVID-19 среди рабочих на ледовой арене

В ходе программы "Утро с мэром" глава Новокузнецка Сергей Кузнецов высказалась о строительных работах, которые продолжаются на спортивном городском объекте. Так, речь идет о возведении Арены кузнецких металлургов, где в ходе отделки здания возникли определенные проблемы: рабочие массово заболели инфекцией COVID-19.

– На прошлой неделе и на этой 20 с лишним человек заболели ковидом, но несмотря на это работы ведутся и продолжаются. На выходных мы должны все-таки закончить с третьим этажом, его необходимо забетонировать, – заявил градочачальник.

При этом в случае, если заданный план удастся осуществить, то на предстоящей неделе специалисты приступят к работе с гипсокартоном.

Также чиновник отметил, что в спорткомплексе уже установлена машина для льда, а с 1 сентября 2021 года может быть организован пробный прокат по новому льду.