Мэр Новокузнецка заявил о риске срыва массовых гуляний в День города

Своими догадками о грядущих рисках Сергей Кузнецов поделился в эфире передачи "Утро с мэром". Градоначальник отметил, что массовые мероприятия могут отменить по решению главного медика.

— Мы все соскучились по массовым гуляниям, по общегородским мероприятиям, где народ встречается, ликует. Но, боюсь, если все так же будет продолжаться, то главный санитарный врач нам все отменит, — рассказал мэр.

Также глава Новокузнецка выразил надежду на улучшение ситуации с распространением китайского вируса по Кемеровской области и что День города в южной столице шахтерского края все-таки состоится. При этом накануне, 16 июня, он оставил свою подпись в свежем распоряжении об усилении контроля за масочным режимом и порекомендовал перевести до 30% сотрудников на удаленную работу.