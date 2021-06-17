Мэр Новокузнецка заявил о риске срыва массовых гуляний в День города

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Мэр южной столицы Кузбасса выразил опасение за то состоятся массовые гуляния на День города или нет. С его слов, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой главный санитарный врач региона может отменить очные мероприятия.

Своими догадками о грядущих рисках Сергей Кузнецов поделился в эфире передачи "Утро с мэром". Градоначальник отметил, что массовые мероприятия могут отменить по решению главного медика.

— Мы все соскучились по массовым гуляниям, по общегородским мероприятиям, где народ встречается, ликует. Но, боюсь, если все так же будет продолжаться, то главный санитарный врач нам все отменит, — рассказал мэр.

Также глава Новокузнецка выразил надежду на улучшение ситуации с распространением китайского вируса по Кемеровской области и что День города в южной столице шахтерского края все-таки состоится. При этом накануне, 16 июня, он оставил свою подпись в свежем распоряжении об усилении контроля за масочным режимом и порекомендовал перевести до 30% сотрудников на удаленную работу.

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