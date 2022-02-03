Мэр Новокузнецка заявил о намерении уничтожить частный сектор

Проблема с экологией в Новокузнецке обострилась после наступления холодов, поскольку жители частного сектора ежедневно отапливают свои дома углем, гарь от которого существенно загрязняет атмосферу. В связи со сложившимися обстоятельствами, по словам главы южной столицы, в настоящий момент на территории города проходит газификация, после чего существенная часть жителей отапливаемых домов навсегда забудет о "грязном" угле, однако осуществить ее везде невозможно.

В эфире передачи "Утро с мэром" Сергей Кузнецов также предложил программу, согласно которой государство выделяет деньги на возведение новых многоквартирных домов. При этом их планировка заранее обсуждается с гражданами.

– Сейчас готовится большая палитра в законодательстве касаемо того, как можно будет освободить территорию, которую занимает частный сектор, – пояснил градоначальник

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице области люди снова обеспокоены экологией. Со слов горожан, на улицах города ощущается стойкий запах гари, а после во рту появляется неприятный привкус металла.