Мэр Новокузнецка заподозрил местных чиновников в коррупции

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В ходе программы "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов заявил, что имеет вопросы к работе комитета градостроительства и земельных ресурсов.

Так, один из зрителей поинтересовался у градоначальника о причине появления слишком ярких вывесок на на исторических улицах города, которые совершенно не вписываются в стиль местной архитектуры.

– Ну не коррупция ли это? Может, проверить надо уже деятельность этих людей, которые молчаливо проходят мимо случаев, когда есть предписания, и есть нарушения правил благоустройства? – прокомментировал Кузнецов.

Он также добавил, что недобросовестные коммерсанты берут "дерматин от слова дерьмо", пишут на нем крикливое иностранное слово, а после вывешивают над входом в магазин. Мэр отметил, что подозревает некоторых чиновников, но не озвучил их имена, как и не назвал сроки проверки.

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