Мэр Новокузнецка заподозрил местных чиновников в коррупции

Так, один из зрителей поинтересовался у градоначальника о причине появления слишком ярких вывесок на на исторических улицах города, которые совершенно не вписываются в стиль местной архитектуры.

– Ну не коррупция ли это? Может, проверить надо уже деятельность этих людей, которые молчаливо проходят мимо случаев, когда есть предписания, и есть нарушения правил благоустройства? – прокомментировал Кузнецов.

Он также добавил, что недобросовестные коммерсанты берут "дерматин от слова дерьмо", пишут на нем крикливое иностранное слово, а после вывешивают над входом в магазин. Мэр отметил, что подозревает некоторых чиновников, но не озвучил их имена, как и не назвал сроки проверки.