Новокузнечане пожаловались на пробки, возникающие на улице Куйбышева близ моста через реку Аба. По словам горожан, на обозначенном участке возникают серьезные заторы транспорта.

‒ Планируется ли параллельно еще один мост? <...> Со временем вообще невозможно будет проехать, ‒ посетовали дозвонившиеся в передачу "Утро с мэром" жители южной столицы Кузбасса.

Глава города Сергей Кузнецов рассказал, что строительство моста на данном участке не планируется. Даже если его решили бы возвести, сделать это возможно только через территорию Машзавода, которая находится в частной собственности. При этом градоначальник высказался, что хотел бы ликвидации построек на территории объекта, так как они "портят вид".

‒ ...жуткие аварийные здания на въезде. Они портят все. Направим собственнику письмо. Либо пусть сносит, либо будет сносить по-плохому, ‒ высказался Сергей Кузнецов в прямом эфире.

Возвращаясь к теме пробок на улице Куйбышева, мэр Новокузнецка отметил, что причина заторов может крыться в работе светофоров. Специалисты проведут проверку и выяснят, как можно исправить ситуацию и можно ли привлечь к этому интеллектуальную транспортную систему.