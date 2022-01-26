Мэр Новокузнецка забанил аккаунт Ильи Варламова после вопроса о новой дороге

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов разместил на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о ходе создания дороги к новой инфекционной больнице №8. По словам градоначальника, объект включает в себя автодорогу, пешеходный тротуар и переход, а также наружное освещение. Местное отделение фонда Ильи Варламова "Городские проекты" заинтересовалось строительством. В частности, вопросы были вызваны созданием автобусных карманов. Активисты попросили указать, на какие нормы в данном случае ориентировались проектировщики. Позже сообщение было удалено, а сам аккаунт "Городских проектов", как сообщили активисты, оказался заблокирован. Основатель фонда Илья Варламов высказался о сложившейся ситуации на странице главы Новокузнецка.

– Зачем вы забанили аккаунт "Городских проектов"? Вас же вполне нормально спросили, зачем карман для автобуса? Каким ГОСТ вы пользовались для этого. Как-то не серьезно совсем, – заметил журналист.

Спустя время сообщение Ильи Варламова также было удалено, а комментарии к обозначенному посту закрыты. Блогер поинтересовался, уже на своей странице, мотивом градоначальника.

– Зачем он закрыл комменты и удалил всю критику глупого проекта? – написал Илья Варламов в своей истории в Instagram.

Журналист VSE42.Ru обратился в пресс-службу администрации Новокузнецка, чтобы получить комментарий по данной ситуации, однако на звонки никто не ответил.

Ранее Илья Варламов внес посещение Кузбасса в планы на 2022 год.