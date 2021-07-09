Мэр Новокузнецка высмеял слухи о своей отставке

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Сергей Кузнецов прокомментировал информацию о возможном отстранении с должности главы южной столицы Кузбасса после скандальной ситуации с обращением горожанки к Путину, попросившей президента отремонтировать аварийный детсад № 235.

Мэр Новокузнецка высказался о слухах по-поводу своей отставки, причем сделал это в комичной форме во время передачи "Утро с мэром".


Так в ходе эфира ведущий поделился информацией со своим собеседником Сергеем Кузнецовым о том, что в некоторых Telegramm-каналах активно обсуждалась тема с его отстранением от должности градоначальника южной столицы Кемеровской области. Сплетни появились после обращения горожанки к Владимиру Путину, которая пожаловалась президенту РФ на отсутствие ремонта в учреждения для детей дошкольного возраста № 235 и угроз со стороны чиновников.

— Ну сколько раз меня отправляли в отставку? А вы знаете, я уже подумал: "Ну наконец-то отдохну", — с иронией высказался глава города.

Кроме того мэр добавил, что на протяжении года не брал отпуск, на что журналист предложил главе

Новокузнецка отправиться отдохнуть.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Кузнецов высказался о жалобе Путину на аварийную крышу детсада.

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