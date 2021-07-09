Мэр Новокузнецка высказался о жалобе Путину на аварийную крышу детсада

0
Фото:  

Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов прокомментировал обращение местной жительницы к президенту России с просьбой помочь решить вопрос с аварийным детским садом в городе.

Глава Новокузнецка заверил, что ранее уже был знаком с горожанкой, которая по прямой линии связалась с Владимиром Путиным и рассказала об отсутствии ремонта протекающей крыши в учреждении для детей № 235.


Со слов мэра, заявительница очень ответственный человек.

Мы в переписке, общении уже три года находимся. Она очень дотошный, курьезный и ответственный человек. Она мне и сочувствует в нашей переписке, очень много подсказывает, бурно интересуется новостями, проблематикой города. Вот такая беспокойная. — высказался Кузнецов во время эфира передачи "Утро с мэром".

Также он отметил, что знал о ее обращении на линию заранее, а просьбы провести ремонт в детсаду поступали намного раньше, еще в 2019 и 2020 годах.


Градоначальник выразил мнение, что информация о том, что сотрудники опеки предпринимали попытки отобрать внучку из опекунства была сильно искажена. На самом же деле на протяжении двух лет новокузнечанка пыталась узнать о сроках завершения ремонта в учреждении, но все время получала отписки, а после ей поступило предложение от чиновников забрать заявление под угрозой увольнения с поста заведующего детского сада.


Кузнецов в ходе эфира принес свои извинения и сообщил, что в местах, где ранее в учреждении протекала крыша, сейчас будет проводиться полный ремонт, а дети на время переведены в другие детсады города. За данную ситуацию глава пообещал принять решение по ответственным за произошедшее лицам.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что воодушевленные примером "путинского" детсада кузбассовцы собрались массово жаловаться президенту.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26887

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined