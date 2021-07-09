Мэр Новокузнецка высказался о жалобе Путину на аварийную крышу детсада

Глава Новокузнецка заверил, что ранее уже был знаком с горожанкой, которая по прямой линии связалась с Владимиром Путиным и рассказала об отсутствии ремонта протекающей крыши в учреждении для детей № 235.

Со слов мэра, заявительница очень ответственный человек.

— Мы в переписке, общении уже три года находимся. Она очень дотошный, курьезный и ответственный человек. Она мне и сочувствует в нашей переписке, очень много подсказывает, бурно интересуется новостями, проблематикой города. Вот такая беспокойная. — высказался Кузнецов во время эфира передачи "Утро с мэром".

Также он отметил, что знал о ее обращении на линию заранее, а просьбы провести ремонт в детсаду поступали намного раньше, еще в 2019 и 2020 годах.

Градоначальник выразил мнение, что информация о том, что сотрудники опеки предпринимали попытки отобрать внучку из опекунства была сильно искажена. На самом же деле на протяжении двух лет новокузнечанка пыталась узнать о сроках завершения ремонта в учреждении, но все время получала отписки, а после ей поступило предложение от чиновников забрать заявление под угрозой увольнения с поста заведующего детского сада.

Кузнецов в ходе эфира принес свои извинения и сообщил, что в местах, где ранее в учреждении протекала крыша, сейчас будет проводиться полный ремонт, а дети на время переведены в другие детсады города. За данную ситуацию глава пообещал принять решение по ответственным за произошедшее лицам.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что воодушевленные примером "путинского" детсада кузбассовцы собрались массово жаловаться президенту.