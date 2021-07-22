Мэр Новокузнецка высказался о запахе плесени от воды из крана

Мэр города Сергей Кузнецов сложившуюся ситуацию прокомментировал и предложил людям два возможных варианта решения проблемы. При этом в одном из предложений речь зашла о закрытии водоканала.

– Запах в это время каждый год. Есть два варианта — закрыть водоканал, но это не самый лучший вариант сидеть без воды тоже. Второй наиболее оптимальный из вариантов — сделать пресс-тур и показать, как ведется технологическая подготовка, очистка, производство чистой воды на водоканале, задавать там вопросы, – заявил глава.

Стоит отметить, что комментарий градоначальник озвучил в ходе прямого эфира телепередачи "Утро с мэром". Также он обратил внимание, что неприятная отдушина появляется в воде из под кранов на территории южного края региона каждый год, а причина ее появления – сезонное цветение Томи.