Мэр Новокузнецка высказался о запахе плесени от воды из крана

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Вода с запахом тины и плесени, который не исчезает после кипячения и фильтрации жидкости, стала причиной дискуссии жителей южной столицы Кузбасса с местными властями.

Мэр города Сергей Кузнецов сложившуюся ситуацию прокомментировал и предложил людям два возможных варианта решения проблемы. При этом в одном из предложений речь зашла о закрытии водоканала.

Запах в это время каждый год. Есть два варианта — закрыть водоканал, но это не самый лучший вариант сидеть без воды тоже. Второй наиболее оптимальный из вариантов — сделать пресс-тур и показать, как ведется технологическая подготовка, очистка, производство чистой воды на водоканале, задавать там вопросы, заявил глава.

Стоит отметить, что комментарий градоначальник озвучил в ходе прямого эфира телепередачи "Утро с мэром". Также он обратил внимание, что неприятная отдушина появляется в воде из под кранов на территории южного края региона каждый год, а причина ее появления сезонное цветение Томи.

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