Мэр Новокузнецка высказался о возвращении кондукторов

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Глава южной столицы Кузбасса прокомментировал идею возвращения кондукторов в общественный транспорт.

Сегодня, 11 августа, состоялся прямой эфир с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. В ходе эфира был поднят вопрос о безбилетниках в общественном транспорте. Градоначальник привел данные по оплате проезда за 9 августа текущего года. Из 164 743 пассажиров заплатили за проезд – 81 911. В соответствии с планом по сбору, недополучено 1 429 000 рублей выручки. В месяц, по расчетам мэра, казна лишится около 45 000 000 рублей. В связи с этим вновь началось обсуждение возвращения кондукторов в общественный транспорт. По словам Кузнецова, данная мера потребует дополнительных затрат.

‒ Мы должны выпускать 350 машин в сутки, это около 809 кондукторов. Они будут получать зарплату "в чистую", там нужно закладывать деньги на социально-страховые выплаты. Это 45 000 000 в месяц. Но этих людей еще нужно одеть, купить им средства индивидуальной защиты, электронные приборы, камеры. Это еще шесть-восемь миллионов, ‒ рассказал градоначальник в передаче "Утро с мэром".

В существующих условиях эти деньги можно было бы получить, увеличив стоимость проезда. Сергей Кузнецов подчеркнул, что это лишь теория. Кроме того, мэр Новокузнецка призвал горожан оплачивать проезд и следить за тем, чтобы и другие пассажиры соблюдали это требование.

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