Мэр Новокузнецка высказался о влиянии ограничений по COVID-19 на выпускные вечера

По словам мэра Новокузнецка, несмотря на усиление мер по противодействию китайскому вирусу балы для учеников выпускных классов в этом году должны пройти в штатном режиме.

— Выпускные должны состоятся, мы к этому идем, — заключил Кузнецов во время эфира "Утро с мэром".

Ранее редакция Avokado сообщала, что усиление мер по противодействию распространения китайского вируса не скажутся на школьниках в том числе и учеников выпускных классов. Кроме того, Сергей Лазарев, который дважды представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", заявил о решении не отменять концерт в кузбасской столице из-за усиления мер по защите населения от СOVID-19.