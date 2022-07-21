Мэр Новокузнецка высказался о разрушении нового тротуара

0
Фото:  

Власти южной столицы Кузбасса прокомментировали порчу пешеходного участка на одной из улиц.

Жители Новокузнецка сообщили в социальных сетях о том, что неизвестные злоумышленники разбили бордюрный камень, предназначенный для обустройства тротуара на улице Варшавской. По словам горожан, инцидент произошел в минувшую субботу.


Данный вопрос был поднят во время прямого эфира с мэром южной столицы Кузбасса Сергеем Кузнецовым. Глава города рассказал, что для создания тротуара рабочие должны произвести выемку грунта, установить бордюры, отсыпать щебнем и уплотнить. Однако уже два раза неизвестные выламывали и разбирали бордюрный камень кувалдой.

‒ Это делают либо душевнобольные, либо это месть чья-то то. Либо это люди, которые не хотят, чтобы там был тротуар, ‒ предположил Кузнецов в ходе передачи "Утро с мэром".

Также градоначальник отметил, что рабочие займутся строительством тротуара на Варшавской и в третий раз.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38427

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined