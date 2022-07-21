Мэр Новокузнецка высказался о разрушении нового тротуара

Жители Новокузнецка сообщили в социальных сетях о том, что неизвестные злоумышленники разбили бордюрный камень, предназначенный для обустройства тротуара на улице Варшавской. По словам горожан, инцидент произошел в минувшую субботу.

Данный вопрос был поднят во время прямого эфира с мэром южной столицы Кузбасса Сергеем Кузнецовым. Глава города рассказал, что для создания тротуара рабочие должны произвести выемку грунта, установить бордюры, отсыпать щебнем и уплотнить. Однако уже два раза неизвестные выламывали и разбирали бордюрный камень кувалдой.

‒ Это делают либо душевнобольные, либо это месть чья-то то. Либо это люди, которые не хотят, чтобы там был тротуар, ‒ предположил Кузнецов в ходе передачи "Утро с мэром".

Также градоначальник отметил, что рабочие займутся строительством тротуара на Варшавской и в третий раз.