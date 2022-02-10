Мэр Новокузнецка высказался о проблемах с экологией

Сегодня, 10 февраля, состоялся прямой эфир мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, во время которого чиновник рассказал, что проблема неудовлетворительной экологической ситуации остается одной из главных.

– Для меня это вообще проблема №1 из всех тяжелых проблем, – заявил Сергей Кузнецов в программе "Утро с мэром".

Глава южной столицы Кузбасса отметил, что горожане часто жалуются на плохое качество воздуха. При этом он подчеркнул, что мониторинг показателей загрязнения проводится регулярно.

– У нас есть методы объективного контроля. Первое – это наш Росгидромет, у них есть свои посты наблюдения за ситуацией загрязнения. Также пробы забираются Роспотребнадзором и Росприроднадзором. У них тоже есть свои посты: две машины ездят и отслеживают концентрацию ПДК, – рассказал градоначальник.

После этого, по словам Сергея Кузнецова, определяется источник загрязнения и предпринимаются необходимые меры.

Напомним, что на момент публикации данной новости в Новокузнецке действует режим "черного неба". Недавно южная столица Кузбасса обогнала Москву по степени загрязненности воздуха. Новокузнечане испугались плотного слоя черной пыли на окнах. О вредных примесях в воздухе Новокузнецка рассказали специалисты.