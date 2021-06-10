Мэр Новокузнецка высказался о повышении стоимости проезда до 40 рублей

Градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в ходе программы "Утро с мэром" прокомментировал слухи о повышении платы за перевозку на общественном транспорте. С его слов, увеличить стоимость проезда в два раза не представляется возможным по причине того, что соответствующие решения принимает не муниципалитет, а Региональная энергетическая комиссия, подконтрольная ФАС РФ.

— Есть функция государственного регулирования … Они считают экономику — весь денежный оборот, потом они считают затраты перевозчика, потребительскую корзину, уровень жизни населения — и принимают решение. Если мы сейчас с вами захотим сделать 100 рублей или 40, то нам никто не даст, — заявил мэр.

Кроме того, Кузнецов попросил горожан "не будоражить население" новостями о повышении цен и напомнил, что сейчас стоимость билета в общественном транспорте составляет 20 рублей. При этом на пенсионеров плата не распространяется, они по прежнему имеют возможность передвигаться по городу бесплатно пять дней в неделю, что касается школьников, то у них свой тариф.