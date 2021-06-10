Мэр Новокузнецка высказался о повышении стоимости проезда до 40 рублей

0
Фото:  

Власти не смогут повысить стоимость проезда на общественном транспорте в Новокузнецке в два раза из-за отсутствия согласования от региональных и федеральных представителей, заявили в местном муниципалитете.

Градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в ходе программы "Утро с мэром" прокомментировал слухи о повышении платы за перевозку на общественном транспорте. С его слов, увеличить стоимость проезда в два раза не представляется возможным по причине того, что соответствующие решения принимает не муниципалитет, а Региональная энергетическая комиссия, подконтрольная ФАС РФ.

— Есть функция государственного регулирования … Они считают экономику — весь денежный оборот, потом они считают затраты перевозчика, потребительскую корзину, уровень жизни населения — и принимают решение. Если мы сейчас с вами захотим сделать 100 рублей или 40, то нам никто не даст, — заявил мэр.

Кроме того, Кузнецов попросил горожан "не будоражить население" новостями о повышении цен и напомнил, что сейчас стоимость билета в общественном транспорте составляет 20 рублей. При этом на пенсионеров плата не распространяется, они по прежнему имеют возможность передвигаться по городу бесплатно пять дней в неделю, что касается школьников, то у них свой тариф.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25937

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined