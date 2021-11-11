Свое мнение о ситуации с ужесточением мер для антипрививочников прокомментировал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в ходе последнего эфира программы "Утро с мэром". Чиновник отметил, что вскоре жителям придется предоставлять сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции в электронном, бумажном виде на входе в ряд общественных мест, которые указаны в официальном документе на сайте правительства.

При этом по отношению к людям, которые по медицинским показаниям не смогли привиться, такие жестки меры приниматься не будут. Правда им необходимо каждый раз предоставлять соответствующую справку из медицинского учреждения. Также можно показать свежий результат ПЦР-теста. Кузнецов указал, что в сложившейся ситуации ущемления прав горожан он не видит.

— Какая дискриминация? Никакой. А вот будет дискриминация, когда мы будем хоронить людей и оплакивать. И это будет такой жестокий естественный отбор, — подчеркнул градоначальник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мэр Новокузнецка "вломил" транспортнику за нежелание работать в интересах жителей