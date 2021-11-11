Мэр Новокузнецка высказался о "дискриминации" граждан без QR-кодов

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Мэр южной столицы Кузбасса прокомментировал документ от регионального правительства, согласно которому с предстоящего понедельника, 15 ноября, вход во многие общественные места для граждан без QR-кода о прохождении вакцинации от опасного вируса COVID-19, окажется закрыт.

Свое мнение о ситуации с ужесточением мер для антипрививочников прокомментировал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в ходе последнего эфира программы "Утро с мэром". Чиновник отметил, что вскоре жителям придется предоставлять сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции в электронном, бумажном виде на входе в ряд общественных мест, которые указаны в официальном документе на сайте правительства.


При этом по отношению к людям, которые по медицинским показаниям не смогли привиться, такие жестки меры приниматься не будут. Правда им необходимо каждый раз предоставлять соответствующую справку из медицинского учреждения. Также можно показать свежий результат ПЦР-теста. Кузнецов указал, что в сложившейся ситуации ущемления прав горожан он не видит.

Какая дискриминация? Никакой. А вот будет дискриминация, когда мы будем хоронить людей и оплакивать. И это будет такой жестокий естественный отбор, — подчеркнул градоначальник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мэр Новокузнецка "вломил" транспортнику за нежелание работать в интересах жителей

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