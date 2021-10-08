Мэр Новокузнецка возмутился незаконными действиями своих знакомых

В эфире передачи "Утро с мэром" новокузнечане задали Сергею Кузнецову вопрос о парковой зоне "Лесная республика". Из-за изменений, которые там происходят, горожане предположили, что место отдыха собираются закрыть.

Сергей Кузнецов сообщил, что развлекательной зоны горожане не лишатся. Перемены проводятся из-за расширения состава учредителей, часть из которых знакомы с мэром лично. Он сообщил, что недоволен некоторыми действиями, которые предпринимаются на муниципальной земле. В частности, Сергей Кузнецов отметил, что новые учредители размещают объекты на территории парка без согласия властей, а также пытаются получить землю в свою собственность.

Мэр отметил, что знакомство с ним не освобождает учредителей от соблюдения норм закона и напомнил, что за махинации с муниципальной собственностью можно попасть под суд.