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Мэр Новокузнецка вновь раскритиковал дорожников

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Власти южной столицы Кузбасса высказались о неудовлетворительной работе подрядной организации.

В Новокузнецке проходит ремонт дорог, который осуществляют подрядные организации. Мэр Сергей Кузнецов рассказал, что в Орджоникидзевском районе города выявлено много нареканий и по качеству, и по срокам выполнения. Глава южной столицы Кузбасса напомнил о работах на проезде Ферросплавном, после которых приходится до сих пор устранять замечания. Градоначальник призвал специалистов активизироваться.

‒ Компания "Лель" две недели практически не работает. Графики сорваны по улице Сибиряков-Гвардейцев, где отставание составляет уже более 30 дней. Также компания до сих пор не зашли на улицу Филиппова (14 июня - по графику), ‒ раскритиковал подрядчика Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Ранее мэра Новокузнецка разозлила заасфальтированная лужа.

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