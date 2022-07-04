Мэр Новокузнецка вновь раскритиковал дорожников

В Новокузнецке проходит ремонт дорог, который осуществляют подрядные организации. Мэр Сергей Кузнецов рассказал, что в Орджоникидзевском районе города выявлено много нареканий и по качеству, и по срокам выполнения. Глава южной столицы Кузбасса напомнил о работах на проезде Ферросплавном, после которых приходится до сих пор устранять замечания. Градоначальник призвал специалистов активизироваться.
‒ Компания "Лель" две недели практически не работает. Графики сорваны по улице Сибиряков-Гвардейцев, где отставание составляет уже более 30 дней. Также компания до сих пор не зашли на улицу Филиппова (14 июня - по графику), ‒ раскритиковал подрядчика Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.
Ранее мэра Новокузнецка разозлила заасфальтированная лужа.
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