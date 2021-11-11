Из рассказа градоначальника Новокузнецка следует, что в городе транспортники разделились на два лагеря. Одни якобы работают в интересах местных граждан, а другие противятся им. Также чиновник указал свои методы борьбы с людьми второго типа. С его слов, не так давно он в порыве гнева "вломил" одному из таких.

— Транспортники у нас делятся на два лагеря: сторонников и противников интересов жителей. Некоторые из них ведут себя очень странно. Я вот сейчас ехал, и по дороге вломил одному из таких, моему однофамильцу, он трамвайно-троллейбусным депо командует, — заявил Сергей Кузнецов.

Кроме того чиновник указал, что в городской транспортной компании он заметил еще одного "киндер сюрприза" с нестандартной стрижкой и никнеймом "Мумия".