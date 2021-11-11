Мэр Новокузнецка "вломил" транспортнику за нежелание работать в интересах жителей

1
Фото:  

В ходе эфира еженедельной программы "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал землякам, как во время своего пути "вломил" одному из местных транспортников за нежелание работать в интересах жителей.

Из рассказа градоначальника Новокузнецка следует, что в городе транспортники разделились на два лагеря. Одни якобы работают в интересах местных граждан, а другие противятся им. Также чиновник указал свои методы борьбы с людьми второго типа. С его слов, не так давно он в порыве гнева "вломил" одному из таких.

— Транспортники у нас делятся на два лагеря: сторонников и противников интересов жителей. Некоторые из них ведут себя очень странно. Я вот сейчас ехал, и по дороге вломил одному из таких, моему однофамильцу, он трамвайно-троллейбусным депо командует, — заявил Сергей Кузнецов.

Кроме того чиновник указал, что в городской транспортной компании он заметил еще одного "киндер сюрприза" с нестандартной стрижкой и никнеймом "Мумия".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30924

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined