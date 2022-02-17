Мэр Новокузнецка решил возглавить бизнес по отлову бездомных псов

Жители южной столицы Кузбасса призвали местных властей принять активные меры для борьбы с беспризорными псами. В ответ глава Сергей Кузнецов в программе "Утром с мэром" заявил, что уже есть распоряжение на создание в городе муниципальной компании, специалисты которой будут оперативно решать вопрос с животными, заполонившими улицы.

Однако сроки начала работы организации не известны, уточнил мэр. Несмотря на это он анонсировал участие компании в тендерах на оказание услуг по обращению с бездомными собаками.

– Эта компания будет для меня понятная, она будет мне подчинена. И тогда по справедливости все вопросы, которые возникают, и проблемы будут ложиться на главу города. Вот и все. И плюс нужно будет строить вольеры, питомники, – рассказал о своем решении Кузнецов.

Отмечается, что деньги на все нужды будут выделены в основном из областного бюджета и только небольшая часть финансов из городской казны.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что почти 14 млн рублей пойдут на отлов бездомных животных в Новокузнецке.