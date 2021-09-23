Мэр Новокузнецка решил реорганизовать прием коммунальных платежей после жалоб граждан на почту

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В эфире еженедельной программы "Утро с мэром" глава Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на жалобу местного жителя, который сообщил о плохой работе городских почтовых отделений.

По словам горожанина, в последнее время в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, а также в Абагуре отделения почты работают с нареканиями. Так, одно отделение сократило рабочий день и начинает функционировать с 14:00, а другое и вовсе закрылось. Помимо этого, мужчина рассказал, что на почте перестали принимать платежи за коммунальные услуги.


Чтобы ответить на жалобу Сергей Кузнецов связался с начальником почтовой службы Новокузнецка. Тот, в свою очередь, заявил, что почтовые отделения в указанных районах работают в условиях "кадрового голода", из-за чего рабочее время было сокращено. Кроме того, закрытие отделения в Абагуре оказалось временным и обусловленным проведением ремонта.


Что касается коммунальных платежей, то мэр южной столицы Кузбасса предложил организовать их прием вне почтовых отделений, на площадках других организаций.

- Либо это где-то будет в администрациях, либо в комитете ЖКХ, либо это будет одна из управляющих компаний, либо другое учреждение, - отметил Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что после проработки этого вопроса информацию о точных адресах и телефонах таких пунктов приема платы за ЖКУ будет необходимо распространить среди жителей Новокузнецка.

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