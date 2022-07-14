Мэр Новокузнецка рассказал о застройке нового района города

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что новый район города будет ориентирован скорее на развитие деловой сферы. На данной территории будут проходить встречи, бизнес-форумы, выставочная деятельность. Появятся точки по продаже техники и туристической экипировки, автосалоны. Об этом глава города рассказал в передаче "Утро с мэром".
‒ Минимальное количество многоквартирных домов и жилой застройки. Минимальное количество коммунальной сферы, типа уборки мусора и бегающих собак. Чисто деловой центр, ‒ подчеркнул Кузнецов в прямом эфире.
Также Сергей Кузнецов раскрыл название нового района. Центром развития территории станет аэропорт.
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