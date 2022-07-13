Мэр Новокузнецка рассказал о создании нового района города

В Новокузнецке прошло совещание властей по вопросу создания нового района города. В ходе обсуждения было определено, что центром развития новых территорий станет аэропорт имени Бориса Волынова. Мэр города Сергей Кузнецов подчеркнул, что особое внимание уделят развитию сообщения с туристическими городами южной агломерации.

Воздушная гавань создаст возможность строительства новых предприятий и увеличения количества рабочих мест, послужит развитию гостиничного бизнеса и малого предпринимательства, отметил Кузнецов в своем Telegram-канале. Остальные темы совещания градоначальник обещал осветить позднее.

Ранее власти южной столицы Кузбасса анонсировали строительство нового района.