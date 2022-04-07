Мэр Новокузнецка рассказал о скором появлении экранов с данными о загрязнении воздуха

Градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов в рамках еженедельной программы "Утро с мэром" поделился с горожанами информацией о скором появлении в городе светодиодных экранов.

Как подчеркнул мэр, на них будут отражены метеосводки, данные о погодных условиях и стихийных проявлениях.

– И самое главное, мы будем делать оповещение о неблагоприятных метеоусловиях и о экологической обстановке в городе, — отметил Сергей Кузнецов.

Планируется также трансляция и компаний-нарушителей из-за которых могут возникнуть загрязнения в атмосфере.