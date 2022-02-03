Мэр Новокузнецка рассказал о нехватке денег для содержания бездомных собак

Сегодня, 3 февраля, в рамках программы "Утро с мэром" глава Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на вопрос касаемо обслуживания бродячих псов.

Обеспокоенные жители города поинтересовались у градоначальника о строительстве муниципального приюта, так как сейчас количество бездомных собак резко увеличилось.

Мэр сказал, что знаком с данной проблемой, однако, всего финансирования на эти нужды не хватает.

– <...> таких собак у нас 10 тысяч, мы отработали всего 1000-1200. Именно на это количество собак были выделены деньги. Вообще это та вещь, которую делают субъекты. Это их обязательство субъектовое. Они это делегируют нам в город и соответственно не сопровождают это деньгами», — прокомментировал Сергей Кузнецов.

Глава подчеркнул, что строительство учреждения возможно только при помощи зоозащитников и инвесторов.

Недавно стая бродячих собак напала на женщину в Новокузнецке.