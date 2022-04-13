Мэр Новокузнецка раскритиковал строительную фирму за неубранный мусор на месте будущей школы

Во время рабочей поездки, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов обнаружил на месте стройки новой школы мусор, оставленный строительной компанией.

–Как можно после себя оставить территорию в таком состоянии? – возмутился градоначальник в своем Telegram-канале.

Сейчас для начала строительства понадобится время, чтобы привести порядок на территории.

По словам Андрея Калинина, когда-то разрешившего открыть "Зимнюю вишню", отработать все технические вопросы по проекту необходимо в течение недели.

Напомним, ранее стало известно о строительстве новой школы в городе за два миллиарда рублей.