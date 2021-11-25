Мэр Новокузнецка прокомментировал сбой в работе МФЦ из-за QR-кодов

По словам горожан, сотрудники МФЦ не успевают оперативно обслуживать толпы людей, которые ринулись в бюджетное учреждения получать заветные QR-коды о проставлении прививки от китайского вируса. При этом многие граждане имеют запросы и по другим темам, из-за чего все вынуждены томиться в долгом ожидании консультации со специалистом.

– Нужно сделать выделенной процедурой прием граждан по вопросам QR-кодов, распечатывания, пояснения, регистрации на сайте госуслуг. Сейчас МФЦ переживают большой, большой поток посетителей. И они могут давать сбои, – заявил глава Новокузнецка во время утреннего эфира передачи "Утро с мэром".

Однако чиновник обратил внимание граждан, что власти готовы организовать центр по выдаче QR-кодов только в одном МФЦ в Орджоникидзевском районе. Из этого следует, что для получения удостоверения о вакцинации местным жителям придется ездить в указанное место.