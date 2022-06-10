Мэр Новокузнецка прокомментировал ход затянувшегося ремонта новой арены

Со слов новокузнецкого градоначальника, на первом этаже новому подрядчику предстоит провести ремонт блоков домашних и гостевых команд, а также доделать раздевалки для хоккеистов-любителей, комнаты для судей, врачей, помещения для персонала арены и хоккейного клуба "Металлург".

Что касается второго уровня строения, то там следует провести отделку фойе арены, обустроить музей с экспонатами новокузнецкого и советского хоккея. А вот на третьем этаже исполнителю необходимо отремонтировать два зала с тренажерами, установить там новое оборудование. К слову, на последнем этапе рабочие займутся VIP-залом.

В рамках приближения к финальной стадии реконструкции стадиона предполагается монтаж и отладка систем безопасности, а именно: введение пропусков, распознавание лиц, пожарной безопасности и мультимедийного оборудования. Вдобавок будет благоустроена и прилегающая к зданию территорию.

Таким образом, сдача арены в эксплуатацию должна произойти не позднее декабря 2022 года. До этого времени новому исполнителю следует закончить то, что не смог выполнить прежний подрядчик.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о ходе масштабного ремонта, что развернулся на проспекте Бардина и озвучил сроки завершения всех работ.