Мэр Новокузнецка прокомментировал ход затянувшегося ремонта новой арены

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Во время нового выпуска "Утро с мэром" глава южного центра Кузбасса заявил, что на заключительном этапе реконструкции хоккейного стадиона "Арена кузнецких металлургов" работы будут вестись на всех трех этажах здания.

Со слов новокузнецкого градоначальника, на первом этаже новому подрядчику предстоит провести ремонт блоков домашних и гостевых команд, а также доделать раздевалки для хоккеистов-любителей, комнаты для судей, врачей, помещения для персонала арены и хоккейного клуба "Металлург".


Что касается второго уровня строения, то там следует провести отделку фойе арены, обустроить музей с экспонатами новокузнецкого и советского хоккея. А вот на третьем этаже исполнителю необходимо отремонтировать два зала с тренажерами, установить там новое оборудование. К слову, на последнем этапе рабочие займутся VIP-залом.


В рамках приближения к финальной стадии реконструкции стадиона предполагается монтаж и отладка систем безопасности, а именно: введение пропусков, распознавание лиц, пожарной безопасности и мультимедийного оборудования. Вдобавок будет благоустроена и прилегающая к зданию территорию.


Таким образом, сдача арены в эксплуатацию должна произойти не позднее декабря 2022 года. До этого времени новому исполнителю следует закончить то, что не смог выполнить прежний подрядчик.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о ходе масштабного ремонта, что развернулся на проспекте Бардина и озвучил сроки завершения всех работ.

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