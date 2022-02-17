Мэр Новокузнецка посоветовал горожанам временно отказаться от платы за капремонт

Сегодня, 17 февраля, состоялся прямой эфир с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, в ходе которого к мэру обратились горожане, получившие счет по капремонту на 30 тысяч рублей. Новокузнечане поинтересовались, откуда взялась столь большая сумма. Градоначальник объяснил это техническими проблемами.

– Это называется самоначисление. Поэтому сейчас идет сдвиг или сбой по абонентским базам, по корректности начисления. Еще и повышение тарифов произошло, – рассказал Сергей Кузнецов во время передачи "Утро с мэром".

Глава города также отметил, что деньги на капитальный ремонт собирает некоммерческая организация, а после накопления необходимой суммы начинается поиск подрядчика для выполнения работ. Однако если раньше деньги поступали через расчетно-кассовый центр, берущий за это пеню, то сейчас фонд капремонта занимается этим без посредника.

Сергей Кузнецов посоветовал горожанам не платить за капитальный ремонт до тех пор, пока специалисты не исправят ситуацию.