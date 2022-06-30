Мэр Новокузнецка озвучил планы по строительству рынка у вокзала

Сегодня в Сети появился традиционный эфир "Утро с мэром", в рамках которого глава Новокузнецка поднимает проблемы города и какие-либо новшества. В этот раз чиновник в рамках ответа на вопрос местного жителя рассказал о появлении крупного рынка на привокзальной площади.

– Инвестор у нас есть. У него остались намерения построить большой рынок и благоустроить все, что называется блошиным рынком. Мы с инвестором находимся в контакте, – заявил градоначальник.

Он также добавил, что вкладчик уже сделал проектно-сметную документацию, получил экспертизу, но до сих пор не приступил к строительным работам.