Мэр Новокузнецка ответил на жалобы о "ледяных" автобусах

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов обозначил причины холода в общественном транспорте.

Сегодня, 27 января, в эфире программы "Утро с мэром" жители Новокузнецка обратились к мэру Сергею Кузнецову с просьбой решить проблему с обогревом в автобусах.

— Мороз в автобусах хлеще, чем на улице, — прокомментировали дозвонившиеся до Кузнецова.

Градоначальник рассказал, что проблема заключается в том, что автобусы не успевают согреться перед началом рабочего дня. Глава города подчеркнул, что знаком с этой ситуацией и даже пытался решить данный вопрос.

— Я настойчиво требую, чтобы компания "ПитерАвто" все-таки приняла решение и разместилась у нас на Слесарной. Там у нас есть инфраструктура теплых боксов, — пояснил мэр.

Однако, по словам Сергея Кузнецова, на данный момент компания отказывается от его предложения.

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