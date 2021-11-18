Мэр Новокузнецка отсрочил строительство пешеходного перехода

Соответствующая информация была озвучена в четверг, 18 ноября, во время эфира утренней программы "Утро с мэром". В ходе передачи новокузнечане обратились к мэру с просьбой сделать пешеходный переход между домами по улице Покрышкина, 16 и Покрышкина, 16/1.

Однако чиновник заявил, что в настоящее время не сможет выполнить просьбу граждан по причине того, что в бюджете города на эти цели денег нет.

– Я вам не скажу, когда будет ремонтироваться дорога. И если вы вообще понимаете, что сейчас происходит в экономике и в экономике города, то вы должны понимать, что дай бог нам этот год и следующий просто пережить, – подытожил Кузнецов.

Свои доводы градоначальник аргументировал тем, что опасный вирус COVID-19 оказал негативное влияние на экономическую ситуацию не только Новокузнецка, но и всей России.