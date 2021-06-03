Мэр Новокузнецка отреагировал на отказ принимать транспортные карты в ПАЗике

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Градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал ситуации, когда горожанам не удавалось должным образом оплатить проезд или получить билеты.

Житель южной столицы Кузбасса пожаловался главе города на невозможность оплатить проезд с помощью транспортной карты в ПАЗике 345. Сергей Кузнецов отреагировал на заявление новокузнечанина и в ответ пообещал разобраться в ситуации.

— Мы обратимся в управление государственного автодорожного надзора. Выясним, что это за автобус, какой номер. И дальше уже будем думать, что с ним делать. Либо снять его вообще с маршрута, либо оштрафовать, — заверил глава Новокузнецка.

Кроме того, градоначальник добавил, что по инциденту будут подготовлены необходимые документы, для наказания перевозчика.


Ранее редакция Avokado сообщала, что глава Новокузнецка высказался о поступлении оплаты за проезд в администрацию.

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