Мэр Новокузнецка обвинил нежелание застройщиков в отсутствии аквапарка

Граждане поинтересовались у градоначальника о возможности появления в Новокузнецке объекта с водными развлечениями. Со слов местного мэра, в ближайшее время строительство аквапарка на территории города не начнется из-за отсутствия желания у застройщиков.

– Пока нет застройщика в городе, который бы проявил желание для строительства такого объекта, – ответил подписчикам канала Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнецкие власти заявили о готовности "забрать" у столицы области не построенный до сих пор аквапарк. Свои намерения глава города озвучил во время утренней передачи.