Мэр Новокузнецка обвинил нежелание застройщиков в отсутствии аквапарка

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в Telegram-канале рассказал жителям о возможности строительства крупного развлекательного водного комплекса в городе.

Граждане поинтересовались у градоначальника о возможности появления в Новокузнецке объекта с водными развлечениями. Со слов местного мэра, в ближайшее время строительство аквапарка на территории города не начнется из-за отсутствия желания у застройщиков.

Пока нет застройщика в городе, который бы проявил желание для строительства такого объекта, ответил подписчикам канала Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнецкие власти заявили о готовности "забрать" у столицы области не построенный до сих пор аквапарк. Свои намерения глава города озвучил во время утренней передачи.

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