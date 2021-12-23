Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов во время утренней передачи "Утро с мэром" прокомментировал наличие "вонючего газа" на улице Франкфурта и в Запсибе после жалоб горожан.

Чиновник отметил, что ближайшим загрязнителем на Франкфурта является электросталеплавильное производство рельсовой площадки объединенного Запсиба, но на такое расстояние вредные выбросы не могли распространиться. Однако градоначальник отметил, что причина зловонного запаха может быть в местных жителях, которые отжигают провода в гаражах, либо из-за частного сектора на Нижне-Пролетарской.