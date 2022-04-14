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Мэр Новокузнецка объявил о салюте в честь звания города

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов сообщил о салюте, который пройдет 1 мая. Фейерверк будет запущен в честь присвоения Новокузнецку звания "Города трудовой доблести".

Власти Новокузнецка запланировали 1 мая праздничный салют. О намерениях порадовать жителей пиротехническим шоу рассказал мэр города. Чиновник также указал, что фейерверк состоится в рамках празднования присвоения южной столице региона почетного звания "Город трудовой доблести" и Дня труда.

1 мая – Город трудовой доблести. Мы должны отпраздновать и выстрелить салютом, – заявил градоначальник в ходе эфира "Утро с мэром".

К текущему моменту время и место запуска пиротехники не раскрывается.

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