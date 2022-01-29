Мэр Новокузнецка объявил о наборе волонтеров для борьбы с COVID-19

Территориальный отдел Министерства здравоохранения Кузбасса по г. Новокузнецку , в связи с ростом случаев заражения COVID-19, открыл набор волонтеров и автоволонтеров.
— <...> для оперативного оказания помощи медицинскими учреждениями города требуется ваша поддержка, — отметил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте.
В функционал (авто)волонтеров входит:
- доставка медикаментов для жителей города, болеющих COVID-19,
- работа в колл-центрах поликлиник города,
- работа в любом районе города.
Напомним, медики зафиксировали очередной антирекорд по COVID-19 в Кемеровской области.
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