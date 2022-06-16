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Мэр Новокузнецка объяснил отключение кондиционеров в автобусах при жаре

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Неработающие кондиционеры в пассажирских автобусах в Новокузнецке стали поводом для новой волны жалоб, которые получил мэр во время традиционного эфира "Утро с мэром".

Так, жители южной столицы Кузбасса предположили, что водители автобусов с помощью отключения кондиционеров экономят, а вот люди в салоне транспорта вынуждены испытывать массу неудобств. В том числе и страдать из-за изнуряющей жары, которая закрепилась в регионе в последние дни.

Техника не справляется. Они, когда выходят утром, у них кондиционеры включены. Мы проверяем – они выполняют условия контракта. Когда в течение дня температура воздуха начинает нагреваться до +30 и выше, двигатели начинают перегреваться от такой нагрузки, – ответил мэр Сергей Кузнецов новокузнечанам..

К слову он подтвердил то, что при высоких температурах кондиционеры в общественном транспорте всегда отключены, поскольку их работа в совокупности с жарой усиливает нагрузки на двигатель, что в конечном счете может привести к его поломке.

Да!
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