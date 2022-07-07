Мэр Новокузнецка назвал причину обрушения в жилом доме

Согласно официальной информации, обрушение случилось в доме №61 по улице Транспортной в Новокузнецке. Инцидент произошел в ходе ремонта крыши. Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, на месте работают службы, создан оперативный штаб. Сейчас ведется оценка несущей способности потолочных перекрытий и конструктива дома. Новокузнечанам, которые проживают в поврежденной квартире, будет предоставлено временное жилье.

– При анализе ситуации выяснились причины инцидента: подрядная организация без расчета нагрузок разместила строительные материалы в виде песка, бетона и вспомогательного оборудования на отдельном участке крыши, который не выдержав давления – обрушился, – заявил Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Также градоначальник отметил, что ремонтом крыши занимается ООО "ПРАС". Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет.

Ранее редакция AVOKADO писала об обрушении потолочных перекрытий в Новокузнецке.