Мэр Новокузнецка анонсировал скорое строительство нового спортивного объекта

На своей странице градоначальник разместил новый пост, посвященный занимающимся хоккеем детям. Вскоре в комментариях под публикацией появилось сообщение от жительницы Новокузнецка, которая отметила, что в Орджоникидзевском районе не хватает спортивного объекта, например, бассейна, картинга, ледовой арены или других.

В ответ на это Сергей Кузнецов рассказал, что в следующем году в районе планируется начать строительство подобного объекта, причем на средства инвестора. Более подробными данными о будущем сооружении мэр не поделился.