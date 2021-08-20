Мэр Кузнецов рассказал о разделении мусора в Новокузнецке

В ходе обсуждения вопросов, которые задают местные жители на прямом эфире передачи «Утро с мэром», ведущая затронула тему введенного в городе разделения мусора. По ее словам, новокузнечане проявляют особый интерес к данному нововведению.

Некоторые не до конца понимают, как именно пользоваться контейнерами, вопрошая о том, куда складывать, например, коробки из-под молока, которые сочетают в себе как пластик, так и бумагу. Другие же жалуются на отсутствие специальных педалей у баков, из-за которого им приходится открывать крышку руками. Некоторые также замечают, что в отдельных территориях присутствуют контейнеры только для органических отходов, а те, в которые можно было бы утилизировать пластик, стекло или бумагу, – отсутствуют.

Градоначальник просчеты признал, заявив, что они будут исправлены. Реформу власти, как пообещал Кузнецов, будут поддерживать и в дальнейшем.

- Культурным город может называться не оттого, что в нем стоит театр, а то, как в нем утилизируется мусор. Я хочу, чтобы реформа работала, - добавил мэр.

Вместе с этим Кузнецов сообщил, что сейчас реализация идеи несет убытки, поскольку не все занимаются разделением своего мусора, однако баки для этих целей уже были закуплены. В этой связи он также отметил, что в будущем, если сортировкой отходов горожане займутся повсеместно, то нововведение сможет привести к тому, что тарифы на вывоз мусора будут снижены.