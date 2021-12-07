Мэр кузбасского города возмутился испортившими сакуру вандалами

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Глава одного из городов Кемеровской области рассказал о неизвестных, которые испортили украшения в центре города. Конструкции были установлены меньше недели назад.

Накануне, 6 декабря, мэр Междуреченска Владимир Чернов разместил в социальной сети пост, к которому прикрепил фотографии сломанных светодиодных сакур, располагавшихся на Праздничной площади. Градоначальник сообщил, что объекты, установленные менее недели назад, были испорчены неизвестными вандалами.

‒ Еще в пятницу после работы видел, как с деревьями фотографируются горожане, наслаждаясь вечерней прогулкой. Но за выходные ветки обломали, то есть привели в негодность украшение. Кто? Зачем? Это выяснят правоохранительные органы, ‒ рассказал Владимир Чернов в своем Instagram.

Глава Междуреченска также сообщил, что процесс восстановления украшений будет долгим, поэтому в текущем году сакуры не вернутся обратно на площадь. Кроме того, городскую новогоднюю елку обнесут антивандальным ограждением.

Фото: Instagram / vladimirchernov42

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