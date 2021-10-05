Мэр кузбасского города рассказал о строительстве новых поликлиник

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о планах на строительство нескольких медицинских учреждений.

Около девяти медицинских объектов планируется создать или обновить в южной столице Кузбасса.


Прежде всего будет реконструирована взрослая поликлиника в Абашево. Финансирование на ее восстановление выделят в начале 2022 года. В Новоильинском районе планируется строительство детской и взрослой поликлиник в 14-ом и 7-ом микрорайоне соответственно.


В Кузнецком районе ‒ предположительно на улице Петракова, дом № 71 ‒ также появятся детская и взрослая поликлиники, между которыми планируется строительство функционального диагностического центра. Сергей Кузнецов заявил, что после открытия новых учреждений работа поликлиники на улице Ленина, дом № 68 будет прекращена.


В Центральном районе планируется открытие детской поликлиники на территории первой горбольницы.

Отмечается, что в ближайшие годы власти Кемеровской области планируют построить 34 медицинских объекта.

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