Мэр кузбасского города рассказал о строительстве новых поликлиник

Около девяти медицинских объектов планируется создать или обновить в южной столице Кузбасса.

Прежде всего будет реконструирована взрослая поликлиника в Абашево. Финансирование на ее восстановление выделят в начале 2022 года. В Новоильинском районе планируется строительство детской и взрослой поликлиник в 14-ом и 7-ом микрорайоне соответственно.

В Кузнецком районе ‒ предположительно на улице Петракова, дом № 71 ‒ также появятся детская и взрослая поликлиники, между которыми планируется строительство функционального диагностического центра. Сергей Кузнецов заявил, что после открытия новых учреждений работа поликлиники на улице Ленина, дом № 68 будет прекращена.



В Центральном районе планируется открытие детской поликлиники на территории первой горбольницы.



Отмечается, что в ближайшие годы власти Кемеровской области планируют построить 34 медицинских объекта.