Мэр кузбасского города рассказал о портящих клумбы вандалах

Высказываясь о присутствующей в городе проблеме, градоначальник подчеркнул, что специалисты, занимающиеся благоустройством Киселевска, каждый день ухаживают за городскими клумбами.

- К сожалению, не все киселевчане уважают чужой труд и ценят то, что создается в городе, - добавил мэр.

Далее в публикации в пример он приводит один из подобных случаев, который был зафиксирован в городе накануне – в ночь на 30 июля. Тогда же неизвестные повредили вазоны, расположенные в горсаду. Еще одно происшествие, случившиеся на этой же неделе, произошло в центре Киселевска – там вандалы испортили клумбы.

В связи с этим Шкарабейников, обращаясь к местным жителям, попросил их бережнее относиться к чужому труду, не ломать вазоны и не выкапывать цветы.

Большая часть пользователей Сети, отреагировавших на публикацию, поддержали высказывание градоначальника. Горожане аналогично призвали других местных жителей к порядку, отметив, что вандалы, скорее всего, и сами проживают в том городе, который портится по их вине. Некоторые предложили организовать постоянные патрули полиции в общественных местах, дабы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем.