Мэр кузбасского города напомнил владельцам собак об ответственности

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Глава одного из городов Кемеровской области предупредил об опасности, которую могут нести собаки во время Нового года.

Сегодня, 22 декабря, мэр Междуреченска Владимир Чернов выложил пост в социальной сети, в котором призвал хозяев собак тщательно следить за своими питомцами в дни новогодних праздников. Градоначальник рассказал, что заметил в частном секторе множество собак без привязи. По словам мэра, во время праздничных каникул такое содержание может нести опасность для людей, так как шумные компании, фейерверки и хлопушки способны вызвать у животного непредсказуемую реакцию.

‒ Обращаюсь ко всем, сделайте так, чтобы пес не выходил за пределы вашего подворья без привязи. Это требование закона, который написан кровью многочисленных пострадавших. И отговорка "это не моя собака, я просто ее кормлю", только отговорка, ‒ заявил Владимир Чернов на своей странице в Instagram.

Градоначальник подчеркнул, что хозяин должен отвечать не только за самого питомца, но и за его действия.

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