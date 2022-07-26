Мэр кузбасского города напомнил о штрафах за вынос мусора не по закону

Глава Юрги призвал жителей города не выносить строительные отходы к контейнерам, поскольку по закону крупногабаритный мусор должен утилизироваться не так.
– Строительные отходы, которые не относятся к ТКО и по закону должны быть вывезены в частном порядке, ежедневно захламляют контейнерные площадки, – сказал градоначальник Алексей Фомин в соцсетях.
Он отметил, что затраты на утилизацию в тариф регионального оператора не входят и поэтому убирать такие отходы – это задача их собственников. Кроме того, он напомнил и о штрафах, которые грозят всем нарушителям закона, а также посоветовал горожанам "хорошенько подумать, стоит ли его нарушать".
Фото: Telegram / Алексей Фомин
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