Мэр кузбасского города напомнил о штрафах за вынос мусора не по закону

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В кузбасском городе власти напомнили местным жителям о штрафах за нарушение правил утилизации крупногабаритных отходов.

Глава Юрги призвал жителей города не выносить строительные отходы к контейнерам, поскольку по закону крупногабаритный мусор должен утилизироваться не так.

– Строительные отходы, которые не относятся к ТКО и по закону должны быть вывезены в частном порядке, ежедневно захламляют контейнерные площадки, – сказал градоначальник Алексей Фомин в соцсетях.

Он отметил, что затраты на утилизацию в тариф регионального оператора не входят и поэтому убирать такие отходы – это задача их собственников. Кроме того, он напомнил и о штрафах, которые грозят всем нарушителям закона, а также посоветовал горожанам "хорошенько подумать, стоит ли его нарушать".

Фото: Telegram / Алексей Фомин

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