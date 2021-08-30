Так горожан озадачил тот факт, что в последнее время на территории Кемерова появились новые объекты массового посещения в районе Притомского проспекта и запуск дополнительных маршрутов общественного транспорта мог бы решить проблему с доступом в отстроенные места.

— Больше транспорта будет? Автобус или троллейбус? — поинтересовался в комментариях соцсети житель областного центра.

В ответе на вопрос Илья Середюк пояснил, что в перспективе власти рассматривают создание в столице шахтерского края нового "кольцевого" маршрута, который свяжет все локации на Притомском проспекте.