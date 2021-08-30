Мэр Кемерова заявил о перспективе создания нового "кольцевого" маршрута

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Вопрос о повышении транспортной активности в кузбасской столице вызвал интерес у жителей города, которые поинтересовались о перспективе увеличения количества единиц транспорта у главы Кемерова Ильи Середюка.

Так горожан озадачил тот факт, что в последнее время на территории Кемерова появились новые объекты массового посещения в районе Притомского проспекта и запуск дополнительных маршрутов общественного транспорта мог бы решить проблему с доступом в отстроенные места.

— Больше транспорта будет? Автобус или троллейбус? — поинтересовался в комментариях соцсети житель областного центра.

В ответе на вопрос Илья Середюк пояснил, что в перспективе власти рассматривают создание в столице шахтерского края нового "кольцевого" маршрута, который свяжет все локации на Притомском проспекте.

Да!
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